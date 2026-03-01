Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Begal yang Beraksi di Swalayan Keban Agung Akhirnya Ditangkap

Minggu, 01 Maret 2026 – 15:15 WIB
Begal yang Beraksi di Swalayan Keban Agung Akhirnya Ditangkap - JPNN.COM
JP (bawah), tersangka begal di Desa Keban Agung, ditangkap jajaran Satreskrim Polres Muara Enim. Foto: Dok. Polres Muara Enim.

jpnn.com, MUARA ENIM - Pelarian JP (34), tersangka kasus begal yang beraksi si Alfamart, Desa Keban Agung, Muara Enim, Sumatera Selatan akhirnya terhenti.

Jajaran Satreskrim Polres Muara Enim meringkus pria asal Desa Tanjung Karangan tersebut setelah sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kasat Reskrim Polres Muara Enim AKP M. Andrian membenarkan kabar penangkapan satu pelaku yang sempat melarikan diri dan masuk DPO telah ditangkap tim gabungan.

Baca Juga:

"Benar, satu pelaku pencurian dengan kekerasan di Alfamart Keban Agung yang sempat DPO sudah ditangkap. Saat ini pelaku telah diamankan di Polres Muara Enim untuk diproses hukum lebih lanjut," ungkap Andrian, Minggu (1/3/2026).

Menurut Adrian, pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari Operasi pekat Musi 2026.

JP menyusul rekannya PP (32) yang sudah lebih dahulu mendekam di penjara sejak 21 Februari 2026 lalu.

Baca Juga:

"Kasus ini bermula pada Jumat 20 Februari 2026 malam. Dalam aksinya kedua pelaku berbagi peran," beber Adrian.

Kronologi kejadian, salah satu pelaku masuk ke tempat kasir dan menggasak uang serta barang elektronik, sedangkan pelaku lainnya berjaga di pintu masuk untuk memantau situasi.

JP, DPO begal yang beraksi di Keban Agung, Kecamatan Muara Enim, ditangkap tim gabungan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Begal  Muara Enim  Sumatera Selatan  Palembang 
BERITA BEGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp