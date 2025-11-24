Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Crypto - Bitcoin

Begini 3 Strategi Buy the Dip Aset Kripto Ala Pintu Academy

Senin, 24 November 2025 – 12:04 WIB
Begini 3 Strategi Buy the Dip Aset Kripto Ala Pintu Academy - JPNN.COM
PT Pintu Kemana Saja (PINTU). Foto dok PINTU

jpnn.com, JAKARTA - Pasar crypto mengalami tren kenaikan dan penurunan sepanjang 2025.

Salah satu strategi paling banyak digunakan oleh trader dan investor adalah strategi buy the dip.

PT Pintu Kemana Saja (PINTU) mengupas strategi buy the dip dan memberikan tiga strategi yang bisa diterapkan oleh investor kripto!



Lalu apa itu strategi buy the Dip?

Buy the dip adalah strategi investasi yang umum digunakan di pasar crypto dan saham. Strategi ini merujuk pada metode sederhana membeli ketika harga turun dengan ekspektasi bahwa harga akan pulih.

Di pasar crypto, strategi ini sangat populer di kalangan investor pemula karena sederhana dan mudah dilakukan.



Strategi yang baik adalah membeli koreksi harga dalam tren naik yang kuat dan meraih keuntungan sebelum tren tersebut berbalik.

3 Pola Grafik dan Strategi untuk Membeli Dip



