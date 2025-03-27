Begini Aktivitas Penumpang-Kendaraan di Pelabuhan Ciwandan Menjelang Nataru

jpnn.com, JAKARTA - Aktivitas penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, terpantau berjalan lancar dan sesuai skema operasional yang telah ditetapkan untuk Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Pelaksanaan layanan perdana Nataru di Pelabuhan Ciwandan berjalan tertib berkat kesiapan infrastruktur, fasilitas pelabuhan, serta kehadiran petugas di seluruh titik layanan.

Alur pergerakan penumpang tertata dengan dukungan kedisiplinan masyarakat, sehingga proses pelayanan berlangsung aman dan lancar.

General Manager Pelindo Regional 2 Banten Benny Ariadi menyampaikan rasa syukur atas kelancaran layanan perdana periode Nataru yang berjalan sesuai dengan perencanaan dan kesiapan yang telah dipersiapkan sejak awal.

“Kami turut bersyukur melihat arus perdana Nataru di Pelabuhan Ciwandan berjalan lancar dan terkoordinasi. Kami mengapresiasi kedisiplinan masyarakat yang mengikuti aturan serta arahan petugas, sehingga seluruh proses pelayanan dapat berlangsung dengan tertib dan kondusif,” ujar Benny Ariadi.

Hingga 20 Desember 2025 pukul 13.00 WIB, Pelabuhan Ciwandan yang dikelola Pelindo Banten telah melayani 15 trip kapal dengan jumlah penumpang 1.631 orang.

Lalu, 572 kendaraan roda 2, dan 756 unit truk, sehingga total kendaraan yang dilayani mencapai 1.328 unit.

Pelindo Banten berharap kelancaran dan kondusifitas ini dapat berlangsung hingga akhir arus Nataru 2025/2026.