Begini Alasan Faizal Assegaf Laporkan Jubir KPK ke Polisi dan Dewas

jpnn.com, JAKARTA - Aktivis '98 sekaligus kritikus Faizal Assegaf telah melaporkan Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo ke Polda Metro Jaya dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Menurut Faizal Assegaf, pelaporan Budi Prasetyo ke Polda Metro Jaya dan Dewas KPK itu bukan tanpa alasan.

"Yang pertama saya pertanyakan, sejak kapan narasi pribadi Budi Prasetyo atas nama jubir KPK menjadi rujukan kebenaran dan fakta hukum? Banyak contoh tersedia, alur kebohongan dipaksakan demi menipu publik. Mari kita perjelas!," kata Faizal Assegaf, Kamis (16/4/2026).

Menurut Faizal, dirinya dan kawan-kawan aktivis digiring untuk masuk ke sebuah arena kasus besar. Skandal Bea dan cukai. Di sana sorotan publik tertuju pada akar masalah dan aneka kejahatan dari para pihak. Posisi kami di luar persoalan tersebut.

"Kami tak pernah terlibat dalam ekosistem Bea dan Cukai (BC) sebagai pengusaha maupun faedah kebijakan. Kami hanya rakyat biasa yang kebetulan secara sponton berinteraksi sosial dengan pejabat BC, Rizal (RZ) sebatas hubungan pribadi," terangnya.

Faizal menegaskan dirinya dan beberrapa teman aktivis hanya dua kali bertemu RZ, yaitu pada 20 November 2025 dan 19 Desember 2025. Berlangsung terbuka, terang dan saling menjaga batasan yang tegas. Bertemu di luar aktivitas kantor. Hubungan antar pribadi dan tidak saling mengikat.

Faizal kemudian membandingkan persoalan dirinya tersebut dengan posisi Asep Guntur Rahayu selaku Deputi Penindakan KPK. Yang sekaligus perannya sebagai tokoh sentral ormas Bagong Mogok. Bebas berbaur dengan komunitasnya dan sekaligus intensif menopang agenda ormas tersebut.

Asep dan jejaring ormas yang dibentuknya berlangsung lama dan panjang. Sementara hubungan kami dengan Rizal hanya spontan dalam dua kali perjumpaan. Tidak ada ikatan kepentingan dalam wadah organisasi massa atau mitra bisnis.