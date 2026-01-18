Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Begini Cara Aktor Senior Gunawan Sudrajat Agar Tetap 'Laku' di Dunia Hiburan

Minggu, 18 Januari 2026 – 16:06 WIB
Aktor senior Gunawan Sudrajat. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Regenerasi aktor dan aktris di industri hiburan tak dipungkiri menjadi tantangan berat bagi para bintang yang sudah lama mewarnai layar lebar.

Mereka harus bersaing dan punya daya tawar agar tetap bisa 'laku' di industri hiburan Tanah Air.

Terus belajar dan tak merasa puas jadi cara jitu aktor senior Gunawan Sudrajat. Selebritis era 90-an itu tak malu untuk meminta masukan dari lawan mainnya, sekalipun mereka adalah seleb muda.

Seperti yang dilakukan Gunawan saat harus beradu akting dengan Megan Domani, aktris kelahiran 2002, dalam film drama religi berjudul 'Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku?'.

Gunawan mengatakan, di setiap proyek filmnya dia banyak belajar hal-hal baru. Meskipun dia tergolong 'senior', tetapi hal itu tak membuatnya jemawa dan mengecilkan pendatang baru.

"Selama ini saya nggak pernah merasa puas ya, terus belajar, menggali dan menggali (kemampuan), bahkan saya selalu bertanya sama lawan main saya, atas kekurangan saya (dalam berakting)," kata Gunawan ditemui dalam promo film di Kota Bandung.

Pria 53 tahun itu menambahkan, seperti di film terbarunya garapan sutradara Jay Sukmo, Gunawan harus menjadi seorang suami dengan dua istri.

Revalina S Temat sebagai Sarah berbagi suami dengan Annisa yang diperankan Megan Domani. Jarak usia yang terpaut jauh antara Gunawan dan Megan tak membuat keduanya canggung.

Aktor senior Gunawan Sudrajat mengungkapkan jurus jitunya tetap eksis puluhan tahun berkiprah di industri hiburan Tanah Air.

