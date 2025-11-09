Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Begini Cara Anggota BNN Gadungan Beraksi di Riau, Dor, Dor!

Minggu, 09 November 2025 – 16:05 WIB
Begini Cara Anggota BNN Gadungan Beraksi di Riau, Dor, Dor! - JPNN.COM
Perampok yang mengaku BNN ditangkap Polsek Pangkalan Kerinci. Foto: Polsek Pangkalan Kerinci.

jpnn.com - PELALAWAN - Sekelompok orang berpistol yang menyamar sebagai petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) memeras warga hingga meraup uang Rp 200 juta.

Polsek Pangkalan Kerinci yang mendapat laporan itu langsung bergerak cepat dan menangkap satu pelaku, sementara tiga lainnya kabur menuju Sumatera Barat.

Aksi perampokan berkedok aparat ini terjadi pada 30 Juli 2025, pukul 20.00 WIB di Jalan Engku Raja Putra Lelo, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Pelalawan.

Baca Juga:

“Saat itu, korban dihentikan oleh sekitar tujuh pria tak dikenal. Mereka memakai atribut seolah-olah petugas BNN dan menuduh korban terlibat jaringan narkoba,” kata Kapolsek Pangkalan Kerinci AKP Shilton Minggu (9/11).

Pelaku kemudian menodong pistol jenis FN, menembakkan dua kali ke udara, memukuli korban, dan memasukkan kedua korban ke bagasi mobil.

Korban digiring menuju Pekanbaru dalam tekanan senjata.

Baca Juga:

Di perjalanan, korban dipaksa menghubungi keluarga untuk mentransfer uang tebusan Rp 100 juta per orang ke rekening Mandiri pelaku.

“Total kerugian mencapai Rp 200 juta. Uang tersebut digunakan para pelaku untuk dibagi-bagi,” ujar Shilton.

Mereka pernah beraksi di Pekanbaru, Pangkalan Kerinci, Kuansing, Kampar, Sijunjung, dan Sumatera Barat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   anggota BNN  BNN  rampok Pelalawan  perampok Pelalawan  Polsek Pangkalan Kerinci 
BERITA ANGGOTA BNN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp