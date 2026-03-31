Begini Cara Bea Cukai Tingkatkan Literasi Kepabeanan di Kalangan Generasi Muda

jpnn.com, BANJARMASIN - Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan (Kalbagsel) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan literasi kepabeanan dan cukai di kalangan generasi muda melalui kegiatan Customs Goes to School di SMA Negeri 7 Banjarmasin.

Selanjutnya, Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat, Prieska Widhi Prasetyo, menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menyebarluaskan informasi yang benar terkait Bea Cukai.

Dia menyampaikan bahwa edukasi sejak dini menjadi langkah penting dalam membangun pemahaman yang komprehensif.

Baca Juga: KPK Periksa Liem Eng Hwie hingga Benny Tan Terkait Korupsi Importasi Bea Cukai

Prieska menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini, para pelajar diharapkan tidak hanya memahami tugas dan fungsi Bea Cukai, tetapi juga mampu menjadi agen informasi di lingkungan sekitarnya.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Dika Dwi Aji yang menjelaskan secara komprehensif mengenai tugas dan fungsi Bea Cukai, termasuk pengawasan lalu lintas barang antarnegara serta upaya perlindungan masyarakat dari barang ilegal.

Selain itu, peserta juga dibekali pemahaman terkait berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai yang saat ini marak terjadi.

Melalui kegiatan ini, Bea Cukai berharap dapat menanamkan pemahaman kepabeanan dan cukai sejak dini, sekaligus meningkatkan kewaspadaan generasi muda terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan instansi pemerintah.

“Ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan kami dalam membangun kedekatan dengan masyarakat, khususnya kalangan pelajar,” pungkas Prieska. (jpnn)