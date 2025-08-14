Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Begini Cara Brisia Jodie Beri Kejutan Ulang Tahun untuk Tunangan

Kamis, 14 Agustus 2025 – 16:36 WIB
Begini Cara Brisia Jodie Beri Kejutan Ulang Tahun untuk Tunangan - JPNN.COM
Brisia Jodie dan Jonathan Alden. Foto: Instagram/brisiajodie96

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Brisia Jodie membeberkan momen dirinya memberikan kejutan ulang tahun untuk tunangannya, Jonathan Alden.

Dia awalnya meminta tunangan untuk mengadakan turnamen padel bersama teman-temannya.

Namun, setibanya di lokasi, Brisia Jodie mendadak memberikan kejutan dengan membawakan kue dan dekorasi ulang tahun bertema anime.

Baca Juga:

Bukan hanya dekorasi, dia juga menyiapkan berbagai tenant makanan untuk acara kejutan tersebut.

"Jadi, aku dekor itu, dekor yang ada animenya, pesan kue, mengadakan acara, mengundang teman-temannya, walaupun temennya cuma dua. Sisanya teman-teman kita berdua gitu," kata Brisia Jodie di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, baru-baru ini,

"Undang teman-teman, keluarga, sekitar 50-an orang, di acara padel, begitu," imbuhnya.

Baca Juga:

Jebolan ajang pencarian bakat itu mengungkapkan tunangannya sangat senang menerima kejutan ulang tahun darinya.

Menurut Brisia Jodie, Alden selalu mengapresiasi setiap tindakan kecil yang dilakukannya dengan niat tulus.

Penyanyi Brisia Jodie membeberkan momen dirinya memberikan kejutan ulang tahun untuk sang tunangan, Jonathan Alden.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Brisia Jodie  Brisia Jodie dan Jonathan Alden  Tunangan Brisia Jodie  Brisia Jodie tunangan 
BERITA BRISIA JODIE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp