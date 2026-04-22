JPNN.com - Nasional - Sosial

Begini Cara Gibran Menyerangkan Mama Janda Papua di Hari Kartini, Luar Biasa!

Rabu, 22 April 2026 – 10:26 WIB
Begini Cara Gibran Menyerangkan Mama Janda Papua di Hari Kartini, Luar Biasa! - JPNN.COM
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak Mama Papua atau para ibu berbelanja pada salah satu supermarket di Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (21/4/2026). ANTARA/HO-Sekretariat Wakil Presiden

jpnn.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengajak Mama Papua atau para ibu berbelanja ke supermarket di Sorong, Papua Barat Daya, sebagai bentuk apresiasi terhadap perempuan dalam memperingati Hari Kartini.

Setelah bertolak dari Yahukimo dan melanjutkan kunjungan kerjanya di Sorong, Gibran disambut dengan antusias meriah oleh para ibu atau yang dikenal dengan sebutan "Mama" sebagai perempuan penggerak ekonomi masyarakat di Tanah Papua.

"Ini sangat membantu kami. Saya bisa beli kebutuhan anak-anak, seperti popok, gula, telur dan lainnya. Terima kasih untuk Bapak Gibran," kata Joice Merauga (46), salah satu penerima bantuan saat ditemui di Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (21/4/2026).

Sebagai bentuk apresiasi terhadap perempuan, Gibran memberikan voucer belanja senilai masing-masing Rp 500 ribu untuk 100 janda di Sorong, agar mereka dapat membeli kebutuhan sehari-hari yang bisa didapatkan di pasar swalayan.

Para mama Papua tampak antusias menyapa Gibran, bahkan beberapa di antaranya berkesempatan berinteraksi langsung.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya, Anie Nauw menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk kepedulian yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya secara khusus menyiapkan 100 mama janda untuk dapat bertemu langsung dengan Wapres.

"Momentum ini luar biasa bagi kami. Di Hari Kartini, mama-mama Papua bisa bertemu langsung dengan Wakil Presiden dan merasakan perhatian nyata melalui kegiatan sederhana seperti belanja bersama," katanya.

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengajak Mama Papua atau para ibu berbelanja ke supermarket di Sorong, Papua Barat Daya di Hari Kartini.

