Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Begini Cara Kotor Mafia Migas Mendeskriditkan Pertamina

Senin, 24 November 2025 – 19:05 WIB
Begini Cara Kotor Mafia Migas Mendeskriditkan Pertamina - JPNN.COM
SPBU Pertamina. Foto: dok Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing, menilai berbagai serangan buzzer terhadap Pertamina yang muncul belakangan ini bukan terjadi secara alami.

Emrus menduga ada upaya sistematis dari mafia migas untuk menjatuhkan kredibilitas dan mendeskriditkan pemerintah lewat Pertamina.

“Serangan buzzer kepada Pertamina adalah sebuah target dari mafia migas untuk menjatuhkan Pertamina yang selama ini menjadi salah satu perusahaan plat merah yang menguasai energi nasional, berbagai cara untuk menjatuhkan Pertamina,” kata Emrus saat dihubungi, Senin (24/11).

Baca Juga:

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH) ini menjelaskan, mafia migas menggunakan buzzer atau pendengung sebagai senjata opini untuk melemahkan posisi Pertamina di mata publik.

Langkah tersebut, kata Emrus, dilakukan agar Pertamina dianggap gagal mengelola energi nasional.

“Mafia migas manfaatkan buzzer untuk kepentingan migas agar hancurkan Pertamina tidak bisa menjadi pengendalian energi nasional,” jelasnya.

Baca Juga:

Emrus menekankan pentingnya dukungan publik terhadap Pertamina di tengah situasi ini. Sebab, ia melihat perlawanan mafia migas akan terus terjadi selama Pertamina memperkuat tata kelola dan struktur pengendalian energi.

“Masyarakat harus mendukung untuk selamatkan Pertamina dari buzzer yang dimiliki mafia migas, semua pihak lawan mafia migas agar Pertamina maju,” ucapnya.

Diduga ada upaya sistematis dari mafia migas untuk menjatuhkan kredibilitas dan mendeskriditkan pemerintah lewat Pertamina.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mafia Migas  Pertamina  Buzzer  Pendengung  Emrus Sihombing 
BERITA MAFIA MIGAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp