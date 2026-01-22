Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Begini Cara Mendaftar Kuliah di Universitas Nusa Mandiri 2026, Persiapan Karier Cemerlang

Kamis, 22 Januari 2026 – 21:30 WIB
Begini Cara Mendaftar Kuliah di Universitas Nusa Mandiri 2026, Persiapan Karier Cemerlang - JPNN.COM
Kelas perkuliahan Universitas Nusa Mandiri (UNM). Foto: dok UNM

jpnn.com, JAKARTA - Memilih jalur perkuliahan Setelah menyelesaikan pendidikan SMA/SMK menjadi langkah penting untuk mempersiapkan masa depan karier.

Di tengah persaingan kerja yang ketat, calon mahasiswa perlu memilih kampus yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga membekali keterampilan yang relevan dengan industri.

Menjawab kebutuhan tersebut, Universitas Nusa Mandiri (UNM) membuka Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Gelombang Keenam.

Baca Juga:

Kampus dengan akreditasi "Baik Sekali" ini fokus pada pengembangan kompetensi dan kesiapan karier mahasiswa melalui kurikulum aplikatif dan program Internship Experience Program (IEP) 3+1.

Program ini memberikan pengalaman belajar seimbang, dengan tiga tahun perkuliahan dan satu tahun praktik kerja di industri, untuk memastikan lulusan siap bersaing di dunia profesional.

Kesempatan Magang yang Berharga

Baca Juga:

Mahasiswa kini memiliki peluang besar untuk mempercepat kesiapan karier melalui Internship Experience Program (IEP) Universitas Nusa Mandiri.

Program ini memberikan pengalaman magang langsung di berbagai perusahaan mitra, memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri.

Universitas Nusa Mandiri juga menyediakan Kelas Transfer D3 ke S1, dengan masa studi yang lebih singkat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Universitas Nusa Mandiri  calon mahasiswa baru  pendaftaran mahasiswa baru  Perguruan Tinggi  Perguruan Tinggi Swasta 
BERITA UNIVERSITAS NUSA MANDIRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp