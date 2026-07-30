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JPNN.com - Ekonomi

Begini Cara Naik TransJakarta dan KRL Gratis Pakai ShopeePay

Kamis, 30 Juli 2026 – 15:04 WIB
Begini Cara Naik TransJakarta dan KRL Gratis Pakai ShopeePay - JPNN.COM
Pengguna ShopeePay dapat memanfaatkan QRIS Tap untuk menikmati perjalanan gratis di TransJakarta dan KRL dengan lebih praktis. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Percepatan digitalisasi pembayaran di sektor transportasi publik terus berlanjut seiring meluasnya implementasi QRIS Tap berbasis near field communication (NFC).

Mendukung pengembangan ekosistem tersebut, ShopeePay Indonesia menghadirkan promo khusus bagi pengguna yang bertransaksi menggunakan QRIS Tap selama 1–31 Agustus 2026.

Melalui program ini, pengguna dapat memperoleh potongan harga hingga Rp5.000 untuk setiap transaksi QRIS Tap di berbagai moda transportasi umum, seperti TransJakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, dan KRL.

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Dengan ketentuan yang berlaku, pengguna bahkan berpeluang menikmati perjalanan gratis di TransJakarta maupun KRL.

Presiden Direktur ShopeePay Indonesia Eka Nilam Dari, mengatakan dukungan terhadap QRIS Tap merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat ekosistem pembayaran digital, sekaligus mendorong masyarakat makin terbiasa menggunakan transaksi non-tunai dalam aktivitas sehari-hari.

Perluasan QRIS Tap membuka lebih banyak pilihan pembayaran yang praktis bagi masyarakat, terutama ketika menggunakan transportasi umum.

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"Aplikasi ShopeePay mendukung upaya Bank Indonesia dalam memperluas adopsi pembayaran digital yang inklusif, efisien, dan aman," ujar Eka Nilam Dari, yang akrab disapa Lala, Kamis (30/7).

QRIS Tap sendiri diperkenalkan pada November 2025 sebagai metode pembayaran yang memanfaatkan teknologi NFC.

Pengguna ShopeePay dapat memanfaatkan QRIS Tap untuk menikmati perjalanan gratis di TransJakarta dan KRL dengan lebih praktis.

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TAGS   QRIS Tap  QRIS  Transjakarta  KRL  ShopeePay 
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