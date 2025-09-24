Begini Cara Pembatalan Transaksi Belanja di Indodana PayLater Lewat Jalur Resmi

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai layanan Buy Now, Pay Later (BNPL) yang telah berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indodana PayLater mengedepankan kenyamanan para pengguna dalam memanfaatkan layanan ketika berbelanja untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup masyarakat.

Selain kemudahan, Aplikasi Indodana Finance juga memfasilitasi proses pembatalan transaksi setelah check out apabila memang terbukti ada transaksi yang bermasalah, atau ada kendala lain yang perlu diselesaikan dengan pembatalan.

Pada dasarnya, proses pembatalan transaksi harus dilakukan di masing-masing merchant/toko tempat Anda belanja/bertransaksi baik online maupun offline, dengan syarat pengguna belum pernah mengajukan permohonan refund untuk transaksi yang sama sebelumnya akibat kegagalan pembayaran.

Untuk memastikan rasa aman dan nyaman, para pengguna Indodana PayLater perlu memahami proses pembatalan transaksi lewat jalur resmi.

Berikut langkah - langkahnya:

? Pengguna mengajukan permohonan pembatalan langsung ke pihak merchant terhadap transaksi yang dianggap bermasalah atau ingin dibatalkan.

? Pihak merchant kemudian akan melakukan verifikasi data berdasarkan bukti transaksi atau dokumen pendukung lainnya sesuai prosedur internal masing-masing.

? Pihak merchant kemudian akan mengirimkan hasil verifikasi data beserta bukti transaksi dan dokumen pendukung ke Indodana Finance.

? Indodana Finance kemudian akan mengevaluasi bukti kedua belah pihak dan memutuskan apakah pembatalan transaksi dapat disetujui. Jika terbukti transaksi harus dibatalkan, pembatalan diproses.

? Setelah pembatalan disetujui, limit Indodana PayLater akan segera dikembalikan ke akun pengguna*. Jika pembatalan ditolak, transaksi akan tetap berlaku dan limit akan tetap terpotong.

? Pengguna bisa memonitor status pembatalan dan pengembalian limit melalui riwayat transaksi pada aplikasi Indodana Finance.

Proses pembatalan transaksi Indodana PayLater biasanya memakan waktu maksimal 1 x 24 jam hari kerja setelah semua syarat dan dokumen pengajuan lengkap dipenuhi.

Untuk pengembalian limit setelah pembatalan disetujui, proses dilakukan secara real time dan limit akan langsung dikembalikan ke akun pengguna.

Indodana PayLater memiliki saluran komunikasi resmi yang siap membantu para pengguna apabila mengalami kesulitan atau kendala saat proses pembatalan transaksi dari pihak merchant.