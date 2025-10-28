Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Begini Cara Purbaya Berantas Mafia Balpres

Selasa, 28 Oktober 2025 – 07:04 WIB
Begini Cara Purbaya Berantas Mafia Balpres - JPNN.COM
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penindakan terhadap praktik impor ilegal hanya difokuskan pada arus barang masuk di pelabuhan, dan tidak menindak penjualan di pasar.

“Saya nggak akan ke pasarnya. Saya cuma di pelabuhan saja. Nanti kalau suplai berkurang kan otomatis (barang ilegalnya) itu berkurang,” kata Purbaya dikutip Selasa (28/10).

Purbaya mengaku, seiring dengan makin sedikitnya barang ilegal yang beredar, konsumen secara perlahan akan beralih mencari produk lainnya.

Baca Juga:

Dia meyakini cara ini efektif untuk mengentaskan peredaran barang impor ilegal, khususnya pakaian dan tas bekas (balpres) ilegal.

Lebih lanjut, Purbaya belum berencana berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, lantaran penindakannya masih di area Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang merupakan instansi di bawah naungannya.

Bendahara negara juga mengaku tidak menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) hingga sejauh ini, mengingat penindakan dilakukan terhadap barang yang seharusnya tidak berada di aktivitas perekonomian.

Baca Juga:

Kendati begitu, Purbaya tak menutup ruang penyesuaian terhadap kondisi riil di lapangan.

“Itu kan ilegal. Eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kami perketat peraturan yang katanya ada kelemahan hukum, tapi bisa kami akali deh di lapangan seperti apa,” tuturnya.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penindakan terhadap praktik impor ilegal hanya difokuskan pada arus barang masuk di pelabuhan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   balpres  pakaian seken  pakaian ilegal  purbaya  Purbaya Yudhi Sadewa 
BERITA BALPRES LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp