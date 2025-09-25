Close Banner Apps JPNN.com
Begini Cara Putri Sulung dan Suami Mpok Alpa Mengobati Rasa Rindu

Kamis, 25 September 2025 – 21:00 WIB
Mendiang Mpok Alpa bersama suaminya, Ajie Darmaji, Foto: Instagram/nina_mpokalpa

jpnn.com, JAKARTA - Rasa rindu dan kehilangan masih kerap dirasakan oleh suami dan anak mendiang Mpok Alpa.

Anak sulung Mpok Alpa, Sherly, mengungkapkan cara sederhana yang dilakukannya demi mengobati rasa rindu kepada mendiang ibundanya.

Dia mengaku, melihat kembali foto-foto sang ibunda dan kebersamaan mereka merupakan salah satu cara untuk mengobati kerinduannya.

"Ya aku lihat-lihat foto almarhumah, terus kan banyak tuh momen-momennya. Terus kadang berdoa, terus kadang pergi ke makam," ujar Sherly di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (23/9).

Tak hanya itu, dia juga menyimpan salah satu barang kesayangan Mpok Alpa untuk melampiaskan rasa rindunya.

"Mama tuh ada guling kesayangannya, ya itu gulingnya sama aku di kamarku," kata Sherly.

Semenjak kepergian Mpok Alpa, dia mengaku sudah dua kali memimpikan mendiang ibunya.

"Aku sudah dua kali dimimpiin. Yang pertama itu di hari ketiga, terus yang kedua belum lama, kalau enggak salah pas Mama 7 harian," ucap Sherly.

