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JPNN.com - Entertainment - Event

Begini Cara Reza Arap Ikut Meriahkan ASEAN Championship 2026

Kamis, 16 Juli 2026 – 20:20 WIB
Begini Cara Reza Arap Ikut Meriahkan ASEAN Championship 2026 - JPNN.COM
Reza Oktovian saat ditunjuk menjadi partner MNC pada ajang ASEAN Championship 2026 di kawasan Gondangdia, Jakarta, Kamis (16/7). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Reza Oktovian alias Reza Arap turut membuat semarak ASEAN Championship 2026.

Dia kolaborasi dengan RCTI untuk memudahkan penggemar menonton gratis pertandingan turnamen yang dahulu bernama Piala AFF tersebut.

Semua pertandingan ASEAN Championship 2026 bakal tayang melalui akun milik Reza Arap yakni YB Channel di YouTube.

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Dia mengaku terhormat bisa memberikan kemudahan untuk para penggemar yang ingin menonton melalui kanal YouTube pribadinya.

Pria kelahiran 15 Oktober 1987 itu berharap hal yang dilakukan membuat fan sepak bola utamanya yang ingin menonton Timnas Indonesia tidak kesulitan untuk mencari streaming.

“Seluruh siaran langsung pertandingan bisa ditonton di kanal Youtube kami untuk dinikmati oleh para penggemar. Semoga seluruh masyarakat dan juga penggemar bisa menyaksikan dan mendukung langsung melalui streaming perjuangan Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026,” ungkap Reza Arap.

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Kanal YouTube YB rencananya akan menayangkan seluruh pertandingan ASEAN Championship 2026 secara gratis.

Tidak hanya itu, nantinya bakal ada beberapa program variatif mulai dari bincang-bincang dengan mantan pemain dan pelatih serta penggemar.

YouTuber Reza Oktovian alias Reza Arap turut membuat semarak ASEAN Championship 2026.

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TAGS   Reza Arap  Reza Oktovian  RCTI  asean championship  ASEAN Championship 2026 
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