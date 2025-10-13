Close Banner Apps JPNN.com
Begini Cara Rizky Billar Umumkan Kabar Lesti Kejora Hamil Anak Ketiga

Senin, 13 Oktober 2025 – 05:55 WIB
Rizky Billar dan Lesti Kejora bersama anak-anaknya. Foto: Instagram/rizkybillar

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Rizky Billar akhirnya membenarkan kabar bahwa istrinya, Lesti Kejora tengah hamil anak ketiga.

Kabar bahagia tersebut diumumkan lewat video yang diunggah melalui akun miliknya di Instagram.

"Alhamdulillah ada sebuah kabar baik dari kami yang akan kalian ketahui sesaat setelah menonton video ini sampai akhir,” ungkap Rizky Billar, Minggu (12/10).

Pria berusia 30 tahun itu kemudian memperlihatkan momen bermain bola dengan anaknya, Levian.

Pada akhir video, Rizky Billar menunjukkan balon yang ternyata terdapat hasil USG bukti kehamilan Lesti Kejora.

"Alhamdulillah, Abang punya adik lagi," suara Levian.

Selain menyampaikan kabar kehamilan Lesti Kejora, Rizky Billar juga memberi kejutan untuk penggemar.

Dia menyiapkan hadiah bagi para netizen yang berkomentar di Instagram.

