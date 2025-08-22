Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Begini Cara Sarwendah dan Ruben Onsu Menghadapi Kasus Fitnah Terhadap Anaknya

Jumat, 22 Agustus 2025 – 09:09 WIB
Begini Cara Sarwendah dan Ruben Onsu Menghadapi Kasus Fitnah Terhadap Anaknya
Ruben Onsu dan Sarwendah. Foto: Instagram/ruben_onsu

jpnn.com, JAKARTA - Sarwendah dan Ruben Onsu masih memburu pelaku yang menyebar fitnah tentang anaknya di media sosial.

Mantan suami istri itu bahkan bagi-bagi tugas dalam menghadapi kasus tersebut.

"Kami bagi tugas, aku tinggal sama anak-anak, mengurus mental dan kehidupan anak-anak," kata Sarwendah saat jadi bintang tamu Rumpi di Trans TV baru-baru ini.

Perempuan berusia 35 tahun itu menyebut tugas Ruben Onsu yakni membuat laporan polisi.

Menurut Sarwendah, mantan suaminya itu ingin pelaku yang menyebar fitnah tentang anaknya segera ditangkap.

"Ayahnya (Ruben Onsu) pastinya akan mengusut tuntas, sampai (pelaku) ditangkap," jelas mantan personel Cherrybelle itu.

Sarwendah mengaku awalnya tidak peduli dengan konten yang menyudutkannya di media sosial.

Akan tetapi, dia makin geram lantaran netizen tersebut sudah menyebar fitnah soal anaknya.

