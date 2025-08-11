Begini Cara Telkom Indibiz Care Beri Kemudahan Bagi Pelaku Usaha

Senin, 11 Agustus 2025 – 12:32 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai enabler transformasi digital untuk pelaku usaha di segmen B2B, Telkom Indonesia terus berkomitmen menerapkan prinsip simplify to amplify dalam proses customer journey.

Salah satunya yakni dengan menghadirkan layanan pelanggan melalui Telkom Indibiz Care di berbagai kanal komunikasi.

Layanan Telkom Indibiz Care tersebut dapat diakses dengan cepat dan mudah selama 24/7 hari tanpa mengenal hari libur di berbagai kanal komunikasi. Mulai dari email, call center, media sosial dan personal message.

Kemudahan layanan Telkom Indibiz Care itu dirasakan betul oleh pelanggan B2B Telkom. Seperti yang diungkapkan langsung oleh Muslim Rachman, After Sales Service Coordinator PT Lautan Berlian, Lampung.

Menurutnya, bila ada kendala di lapangan setelah menghubungi layanan pelanggan Telkom Indibiz Care, dengan cepat diatasi.

"Saya merasa puas dengan layanan purna jual Indibiz. Jika ada kendala, dengan cepat bisa terselesaikan, tidak lebih dari dua jam sejak kami mengabarkan kendala yang terjadi,” ungkap Muslim.

Senada dengan Muslim, Nazira Anindi, pengajar Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah Medan, juga merasakan hal yang sama.

Menurutnya, layanan pelanggan dari Telkom Indibiz Care sangat membantu meningkatkan pengalaman pelanggan (customer experience).