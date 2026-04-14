JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Begini Cara Unifam Dukung UMK Pangan Olahan Naik Kelas

Selasa, 14 April 2026 – 12:12 WIB
Unifam berkolaborasi dengan BPOM RI melalui Balai Besar POM Manado dalam pelaksanaan Program Nasional Orang Tua Angkat pada 8-10 April 2026. Foto: Dok. Unifam

jpnn.com, JAKARTA - PT United Family Food (Unifam) berkolaborasi dengan BPOM RI melalui Balai Besar POM Manado dalam pelaksanaan Program Nasional Orang Tua Angkat.

Kolaborasi yang dilakukan merupakan upaya mendukung penguatan kapasitas Usaha Mikro Kecil (UMK) pangan olahan di Indonesia.

Kegiatan tersebut telah berlangsung di Kantor Balai Besar POM Manado, Manado pada 8-10 April 2026.

Program diikuti oleh 15 UMK pangan olahan binaan yang bergerak di sektor pangan olahan. Melalui kolaborasi ini, Unifam hadir memberikan dukungan nyata dalam bentuk bimbingan teknis (bimtek) yang dirancang untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelaku usaha.

Rangkaian kegiatan bimtek mencakup berbagai aspek penting dalam industri pangan olahan, di antaranya pemahaman tentang keamanan pangan, penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), serta penyusunan label dan kemasan produk yang sesuai dengan regulasi.

Materi itu disampaikan secara komprehensif guna membantu UMK pangan olahan guna memahami standar yang ditetapkan oleh BPOM sekaligus mengimplementasikan dalam proses produksi sehari-hari.

"Melalui kolaborasi ini, kami berharap UMK pangan olahan dapat semakin siap memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar secara berkelanjutan," ungkap Danang Haris Pramudityo, Government Relations & CSR Unifam.

Melalui kegiatan ini, pelaku UMK pangan olahan tidak hanya memperoleh peningkatan pengetahuan, tetapi juga mampu melakukan perbaikan proses produksi secara berkelanjutan.

