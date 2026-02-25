Begini Cara War Trakjil GoPay Berhadiah Miliaran

jpnn.com, JAKARTA - GoPay memperkenalkan transfer kejutan hadiah lebaran yang disebut dengan War Trakjil.

Program di bulan Ramadan ini memberikan kesempatan bagi pengguna aplikasi GoPay untuk mengumpulkan kepingan puzzle dari transaksi transfer sesama GoPay dan menukarkannya dengan berbagai hadiah menarik untuk berlebaran.

Hadiah yang ditawarkan bernilai hingga miliaran rupiah. Mulai dari saldo GoPay, voucher diskon games, GoRide dan GoFood, mainan Pop Mart, Iphone 17 Pro, serta hadiah spesial berupa:

1. Shopping date bareng Angga Yunanda

2. Piknik bareng Nadin Amizah

3. Livestream Mabar bareng Windah Basudara



Head of GoPay Wallet, Kelvin Timotius menjelaskan program War Trakjil merupakan apresiasi kepada pengguna aplikasi GoPay untuk merayakan momentum Ramadan dengan hadiah langsung dari GoPay.

“Pada momen spesial Ramadan, GoPay ingin selalu bisa memberikan kemudahan kepada pengguna dalam menjalankan keseharian, termasuk kemudahan transfer dana dengan cara aman dan menyenangkan," jelasnya.

"Karena itu, kami menghadirkan program War Trakjil yang membuka kesempatan bagi pengguna GoPay untuk mendapatkan hadiah menarik bernilai hingga miliaran rupiah serta berbagai pengalaman spesial bersama para tokoh yang telah dikenal luas oleh publik," imbuhnya.

Berikut cara mendapatkan kesempatan hadiah miliaran rupiah lewat War Trakjil GoPay:

1. Pengguna harus memiliki akun GoPay aktif dan mengaksesnya melalui aplikasi GoPay

2. Akses halaman ‘War Trakjil’ di aplikasi GoPay

3. Pengguna dapat memperoleh kepingan puzzle dengan melakukan transaksi transfer sesama GoPay dengan minimum nominal sesuai ketentuan, baik sebagai pengirim maupun penerima.

4. Kepingan puzzle yang diperoleh akan otomatis tersimpan di halaman utama War Trakjil, dan pengguna akan mengumpulkan kepingan puzzle untuk membentuk satu set puzzle lengkap.

5. Setelah berhasil melengkapi 1 set puzzle, pengguna dapat langsung menukarkan hadiah yang tersedia untuk set tersebut melalui halaman War Takjil.