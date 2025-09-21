Begini Caranya Kalau PSM Makassar Mau Menang dari Persija

Minggu, 21 September 2025 – 12:54 WIB

jpnn.com - PAREPARE - PSM Makassar akan menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-6 BRI Super League di Stadion BJ Habibie, Parepare, Minggu (21/9) malam.

Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mengakui laga ini bakal sulit buat pasukannya.

Persija di mata Tavares, sedang dalam motivasi tinggi. Belum tersentuh kekalahan. Punya rekor bagus di laga tandang. Macan Kemayoran menyapu bersih kemenangan di dua kandang lawan. Dewa United Banten FC dan Persis Solo.

"Persija adalah tim kuat. Mereka salah satu favorit yang memenangi liga. Rekor tandang bagus. Mereka hanya kehilangan poin di dua pertandingan kandang melawan Bali United dan Malut United," kata pelatih asal Portugal ini.

Meski demikian, Tavares menjanjikan Tim Ayam Jantan dari Timur akan memberikan segalanya di lapangan.

Tavares pun yakin ada banyak cara memenangi pertandingan melawan Persija, salah satunya dukungan dari suporter.

Menurutnya, peran pemain ke-12 sangat berarti agar Yuran Fernandes dan kawan-kawan mendapat energi ekstra.