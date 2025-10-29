Begini Cerita Soal Kesepakatan Damai Andre Taulany dan Erin

Rabu, 29 Oktober 2025 – 17:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Andre Taulany dan Rien Wartia (Erin) akhirnya sepakat untuk bercerai secara baik-baik.

Keputusan itu ditempuh setelah keduanya bermediasi di luar pengadilan agama.

Pasangan selebritas itu, bahkan telah menandatangani perjanjian untuk berpisah secara baik-baik pada 28 Oktober 2025.

Malik Bawazier lantas menjelaskan awal mula kesepakatan itu akhirnya bisa terjadi.

"Pertama kali saya diminta bantuannya oleh Erin karena dia pada saat itu pergi dengan istri saya ke London untuk mengantarkan anak-anak. Setelah kepulangan dari London itu, Erin jumpa dengan saya," ujar Malik di Jakarta Selatan, Rabu (29/10).

Dia kemudian berupaya memediasi Andre Taulany dan Erin secara terpisah, di luar pengadilan.

Dia melakukan pertemuan secara terpisah dengan Andre sebanyak lima kali.

"Setelah itu, saya lakukan mediasi di luar persidangan secara partial meeting."