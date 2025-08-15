Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Begini Dalih Eks Kajari Jaksel Tak Eksekusi Silfester Matutina ke Penjara, Hmmm

Jumat, 15 Agustus 2025 – 08:44 WIB
Begini Dalih Eks Kajari Jaksel Tak Eksekusi Silfester Matutina ke Penjara, Hmmm - JPNN.COM
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna berbicara dengan awak media di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (16/7/2025). (ANTARA/Nadia Putri Rahmani)

jpnn.com - Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kajari Jaksel) Anang Supriatna akhirnya mengungkap alasan belum mengeksekusi Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina ke penjara.

Silfester Matutina merupakan terpidana perkara fitnah dan pencemaran nama baik Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) yang divonis penjara 1,5 tahun pada 2019.

Begini Dalih Eks Kajari Jaksel Tak Eksekusi Silfester Matutina ke Penjara, HmmmKetua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) sekaligus Penanggung Jawab Deklarasi Setia Tegak Lurus 2024 Bersama Jokowi, Silfester Matutina saat bersama Presiden ketujuh RI Joko Widodo. ANTARA/Dokumentasi Pribadi

Baca Juga:

Menurut Anang, pihaknya menemui hambatan dalam mengeksekusi hukuman penjara Silfester.

Anang mengaku bahwa pada 2019 pihaknya sudah mencoba mengeksekusi Silfester. Namun, upaya itu terhambat.

Dia menjadi Covid-19 yang terjadi awal 2020 sebagai salah satu hambatan tersebut.

Baca Juga:

"Saat itu tidak sempat dieksekusi karena sempat hilang. Kemudian, keburu pandemi COVID-19. Jangankan memasukkan orang (ke penjara), yang di dalam saja harus dikeluarkan," kata Anang di Jakarta, Kamis malam (14/8).

Selain itu, Anang juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat perintah eksekusi.

Eks Kajari Jaksel sekaligus Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna ungkap dalih belum eksekusi Ketum Solmet Silfester Matutina ke penjara terkait fitnah Pak JK.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Silfester Matutina  Fitnah  Jusuf Kalla  Anang Supriatna  Kajari Jaksel  Kapuspenkum Kejagung  pendukung Jokowi  Eksekusi  Penjara 
BERITA SILFESTER MATUTINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp