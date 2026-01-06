Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Begini Detik-detik Dermaga di Pelabuhan KITB Siak Ambruk

Selasa, 06 Januari 2026 – 09:30 WIB
Begini Detik-detik Dermaga di Pelabuhan KITB Siak Ambruk - JPNN.COM
Lokasi jembatan KITB Siak, kini dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Foto:Polres Siak.

jpnn.com - Detik-detik ambruknya dermaga di Pelabuhan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) di Kampung Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, disaksikan langsung oleh seorang warga bernama Aslam Mareden.

Saat kejadian, Aslam mengaku sedang berada di atas pelabuhan untuk memperbaiki mesin genset.

Menurut Aslam, peristiwa terjadi secara tiba-tiba pada Senin (5/1/2026) sekitar pukul 15.40 WIB.

Baca Juga:

Tanpa tanda peringatan, struktur tengah dermaga di pelabuhan mendadak ambruk hingga membuat satu unit mobil Toyota Avanza Veloz dan satu unit sepeda motor yang berada di lokasi ikut terjatuh ke perairan Sungai Apit.

“Saya sedang di atas pelabuhan memperbaiki genset. Tiba-tiba bagian tengah pelabuhan ambruk, mobil dan motor langsung jatuh ke sungai,” ujar Aslam kepada petugas di lokasi kejadian.

Kapolres Siak AKBP Eka Ariandy Putra menjelaskan, setelah menerima laporan dari masyarakat.

Baca Juga:

Pihak kepolisian langsung bergerak cepat melakukan penanganan melalui jajaran Polsek Sungai Apit dan Satuan Polisi Air dan Udara (Sat Polairud) Polres Siak.

“Petugas segera melakukan pengamanan lokasi serta patroli perairan untuk memastikan tidak ada korban jiwa,” kata Eka saat dikonfirmasi, Selasa (6/1/2026).

Beginilah detik-detik dermaga bagian tengah di Pelabuhan KITB Sungai Apit, Siak, ambruk ke sungai. Mobil dan motor di lokasi ikut terjun ke sungai.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dermaga  Pelabuhan KITB  Siak  Ambruk  terputus  pelabuhan 
BERITA DERMAGA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp