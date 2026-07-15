Begini Fokus Utama STY pada Latihan Perdana Persija Jakarta

jpnn.com - Pelatih baru Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku terkesan seusai memimpin latihan perdana tim menjelang musim 2026/27.

Juru taktik kelahiran 11 Oktober 1970 itu menilai para pemain menunjukkan antusiasme tinggi saat menjalani seluruh program latihan yang telah disiapkan.

"Sejauh ini saya melihat kondisi para pemain cukup baik. Tidak ada yang mengalami cedera serius."

"Secara keseluruhan, pemain yang hadir pada latihan hari ini menunjukkan kondisi yang cukup baik," ujar manajer asal Korea itu.

STY mengatakan fokus Persija dalam sepekan ke depan ialah mengembalikan kondisi fisik para pemain.

Program tersebut menjadi bagian dari persiapan Macan Kemayoran sebelum tampil di Piala Presiden 2026 yang bergulir pada Sabtu (25/7/2026).

Baca Juga: Begini Kata STY setelah Memimpin Latihan Perdana Persija Jakarta

"Kami mulai membangun kembali kondisi fisik mereka secara bertahap, terutama kekuatan otot."

"Jadi, latihan hari ini lebih kepada proses pengenalan kembali dan membangun fondasi fisik, bukan latihan dengan intensitas tinggi," ujar pelatih Korea di Piala Dunia 2018 itu.