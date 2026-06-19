Begini Frans Antoni Kendalikan Uang Narkoba Fredy Pratama

Sabtu, 20 Juni 2026 – 02:50 WIB

jpnn.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polr membeberkan peran Frans Antoni dalam mengendalikan dan mengelola keuangan jaringan gembong narkotika Fredy Pratama.

Hal ini disampaikan Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso di Jakarta, Jumat (19/6/2026).

"Peranan Frans Antoni, dia merupakan pengendali keuangan, kemudian pengendali lapangan, dan pengendali operasional dari sindikat narkotika pimpinan Fredy Pratama," kata dia.

Dijelaskan bahwa dalam mengelola keuangan hasil kejahatan narkotika, Frans memanfaatkan money changer (tempat penukaran uang) ilegal sindikat internasional yang berada di Malaysia, Thailand, dan Indonesia.

Selain itu, Frans menukarkan uang hasil kejahatan, khususnya pecahan 1.000 dolar Singapura, di sejumlah money changer yang tersebar di Indonesia.

Uang dari bisnis haram tersebut kemudian dibawa oleh Frans menuju Thailand.

"Untuk memudahkan penyeberangan uang ilegal, kelompok Frans Antoni juga menggunakan metode cryptocurrency," ucapnya.

Brigjen Eko mengungkapkan bahwa Frans telah melakukan kegiatan pengangkutan uang dari Indonesia ke Thailand selama kurang lebih tujuh tahun dengan frekuensi rata-rata dua hingga tiga kali setiap bulannya.