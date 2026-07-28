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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Begini Gaya Bos Persib Menyambut Mariano Peralta di Stasiun KCIC Tegalluar

Selasa, 28 Juli 2026 – 09:40 WIB
Begini Gaya Bos Persib Menyambut Mariano Peralta di Stasiun KCIC Tegalluar - JPNN.COM
Haji Umuh & Peralta. Foto: Barly Isham/persibcoid

jpnn.com - BANDUNG - Pemain idaman Bobotoh musim ini Mariano Peralta akhirnya tiba di Kota Bandung pada Senin (27/7) malam.

Kehadiran pemain asal Argentina tersebut disambut antusias sejumlah Bobotoh yang telah menantikan kedatangannya.

Peralta tiba di Stasiun KCIC Tegalluar, Bandung, sekitar pukul 21.30 WIB setelah menempuh perjalanan panjang dari Buenos Aires, Argentina.

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Dia disambut langsung bos Persib Haji Umuh Muchtar.

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Sebelumnya, Peralta bertolak dari Buenos Aires pada Sabtu (25/7).

Setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, sekitar pukul 18.00 WIB, ia lebih dahulu mendapat sambutan meriah dari puluhan Bobotoh yang telah menunggu untuk menyapa dan memberikan dukungan kepada pemain yang diharapkan dapat memperkuat lini serang Pangeran Biru mulai Super League musim ini.

Bos Persib bersyukur Peralta akhirnya tiba di Bandung dalam keadaan selamat. Dia bersukacita.

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TAGS   Persib  Peralta  Mariano Peralta  Stasiun KCIC  Stasiun KCIC Tegalluar  Super League 
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