Begini Harapan Insanul Fahmi Soal Masalahnya Dengan Wardatina Mawa

jpnn.com, JAKARTA - Insanul Fahmi menyampaikan harapannya terkait berbagai persoalan yang tengah dihadapinya dengan Wardatina Mawa.

Tak neko-neko, dia hanya berharap agar berbagai persoalan itu bisa segera menemukan titik terang.

"Pastinya, siapa sih yang pengin berantem atau punya masalah, penginnya cepat tuntas saja," ujar Insanul Fahmi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Terkait komunikasinya dengan Wardatina Mawa, kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Tri Yunanto mengatakan, komunikasi terakhir mereka terkait anak.

Sebagai seorang ayah, Insanul Fahmi ingin tetap bisa dekat dan berhubungan dengan sang buah hati.

"Kalau Insanul sama Mawar kemarin terakhir pembicaraannya hanya masalah anak, tentunya Mas Insanul pengin tetep bisa hubungan dengan anak lebih deket lagi nanti," ucap Tommy.

Dia bersyukur kliennya sudah bisa bertemu dan menghabiskan waktu dengan si kecil.

Tommy berharap agar ke depannya, Insanul Fahmi bisa terus bertemu dengan sang anak, sehingga buah hati kliennya itu tetap merasakan kasih sayang dari ayahnya.