JPNN.com - Entertainment - Musik

Begini Impian Delon Thamrin yang Pengin Gelar Konser Tunggal

Rabu, 31 Desember 2025 – 03:31 WIB
Begini Impian Delon Thamrin yang Pengin Gelar Konser Tunggal
Penyanyi Delon Thamrin. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Delon Thamrin memiliki resolusi untuk 2026 mendatang.

Selain berencana untuk mengadopsi anak dan ingin memiliki penampilan yang lebih langsing, pria 47 tahun tersebut juga memiliki resolusi lain.

Delon berharap bisa menggelar konser tunggal pada 2026 mendatang.

"Aku sih pribadi pengin banget namanya konser tunggal. Dari tahun lalu sih 2024 ya gue ngobrol ngomong sama teman-teman media pengin banget itu," ujar Delon Thamrin di kawasan Mampang, Jakarta Selatan.

Baginya, mengadakan konser tunggal adalah sebuah kebanggaan untuk seorang penyanyi.

Oleh karena itu, jebolan Indonesian Idol Musim Pertama tersebut mendambakan untuk menggelar konser tunggal.

"Kebanggaan penyanyi kan itu konser tunggalnya yang belum aku pernah lakukan," ucap Delon.

Selama ini, dia kerap tampil di berbagai konser, tetapi bukan sebagai penampil utama. Dia pun ingin merasakan sensasi menggelar pertunjukannya sendiri.

Penyanyi Delon Thamrin memiliki resolusi untuk tahun 2026 mendatang. Salah satunya adalah bisa menggelar konser tunggal.

