Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Begini Info dari Kapolri soal Pelaku Peledakan di SMAN 72 Jakarta

Sabtu, 08 November 2025 – 02:02 WIB
Begini Info dari Kapolri soal Pelaku Peledakan di SMAN 72 Jakarta - JPNN.COM
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (tengah) didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (kiri) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kanan) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025) memberikan keterangan mengenai ledakan di SMAN 72 Jakarta. ANTARA/Fathur Rochman.

jpnn.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut seorang terduga pelaku peledakan di SMAN 72 Jakarta sudah ditemukan oleh polisi, tetapi kondisinya masih menjalani operasi di rumah sakit (RS).

Polisi belum dapat menginterogasi pelaku peledakan tersebut sampai dia selesai menjalani operasi dan kondisi kesehatannya memungkinkan untuk diperiksa oleh polisi.

"Untuk terduga pelaku, saat ini sudah kami dapatkan," kata Kapolri Jenderal Listyo menjawab pertanyaan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat malam (7/11/2025).

Baca Juga:

Dia menyebut anggota Polri sedang melakukan pendalaman terkait dengan identitas pelaku, mendalami lingkungannya, termasuk rumah dan hal-hal lainnya.

"Tentunya akan diinformasikan lebih lanjut setelah tim gabungan baik dari Polda Metro Jaya, Densus, melaksanakan pendalaman," ujarnya.

Jenderal Listyo menyebut satu orang terduga pelaku itu menjalani operasi, termasuk satu korban ledakan lainnya.

Baca Juga:

Total, ada dua orang menjalani operasi akibat ledakan di SMAN 72 Jakarta, yang berada di dalam Kompleks Perumahan TNI AL Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat siang pukul 12.15 WIB.

"Untuk motif memang saat ini kami dalami berbagai macam informasi. Tentunya akan kami kumpulkan supaya menjadi informasi yang bulat pada saat diinformasikan (kepada publik, red.)," tuturnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beri info begini soal terduga pelaku peledakan di SMAN 72 Jakarta. Kondisinya...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SMAN 72 Jakarta  Ledakan  pelaku peledakan  Kapolri  Jenderal Listyo Sigit Prabowo  Polisi 
BERITA SMAN 72 JAKARTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp