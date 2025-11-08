Begini Info dari Kapolri soal Pelaku Peledakan di SMAN 72 Jakarta

jpnn.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut seorang terduga pelaku peledakan di SMAN 72 Jakarta sudah ditemukan oleh polisi, tetapi kondisinya masih menjalani operasi di rumah sakit (RS).

Polisi belum dapat menginterogasi pelaku peledakan tersebut sampai dia selesai menjalani operasi dan kondisi kesehatannya memungkinkan untuk diperiksa oleh polisi.

"Untuk terduga pelaku, saat ini sudah kami dapatkan," kata Kapolri Jenderal Listyo menjawab pertanyaan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat malam (7/11/2025).

Dia menyebut anggota Polri sedang melakukan pendalaman terkait dengan identitas pelaku, mendalami lingkungannya, termasuk rumah dan hal-hal lainnya.

"Tentunya akan diinformasikan lebih lanjut setelah tim gabungan baik dari Polda Metro Jaya, Densus, melaksanakan pendalaman," ujarnya.

Jenderal Listyo menyebut satu orang terduga pelaku itu menjalani operasi, termasuk satu korban ledakan lainnya.

Total, ada dua orang menjalani operasi akibat ledakan di SMAN 72 Jakarta, yang berada di dalam Kompleks Perumahan TNI AL Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat siang pukul 12.15 WIB.

"Untuk motif memang saat ini kami dalami berbagai macam informasi. Tentunya akan kami kumpulkan supaya menjadi informasi yang bulat pada saat diinformasikan (kepada publik, red.)," tuturnya.