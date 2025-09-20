Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik

Begini Info Rencana Pertemuan Prabowo-Trump di New York

Sabtu, 20 September 2025 – 08:24 WIB
Begini Info Rencana Pertemuan Prabowo-Trump di New York - JPNN.COM
Presiden RI Prabowo Subianto bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat malam (19/9/2025), menuju Osaka, Jepang untuk memulai lawatan kenegaraannya. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

jpnn.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengakui adanya komunikasi terkait rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.

Pertemuan kedua pemimpin itu kemungkinan berlangsung di sela-sela kunjungan Presiden Prabowo ke New York, Amerika Serikat.

Namun, Menlu Sugiono belum mendapatkan jadwal terkait dengan pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Trump tersebut.

"Kami belum mendapatkan jadwal," kata Menlu Sugiono kepada pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat malam, sebelum menyertai misi lawatan Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/9) malam, menuju Osaka, Jepang, dilanjutkan dengan lawatan ke AS untuk menghadiri Sidang Umum PBB di New York.

Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato pada urutan ketiga dalam sesi Debat Umum PBB pada 23 September 2025, setelah Presiden Brasil dan Presiden AS.

Artinya, Presiden Prabowo akan berada di lokasi yang sama dengan Presiden Trump saat Sidang Majelis Umum PBB di Markas PBB, New York itu digelar.

Saat ditanya lebih lanjut soal kemungkinan pertemuan Prabowo dan Trump itu, Menlu Sugiono mengakui bahwa pihaknya belum mendapatkan jadwal kendati sudah menjalin komunikasi agar pertemuan tersebut dapat terlaksana.

Menlu Sugiono mengakui adanya komunikasi terkait rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di New York.

