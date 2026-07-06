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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Begini Instruksi Kepala BKN kepada Pemda soal Pengisian Jabatan ASN

Senin, 06 Juli 2026 – 21:17 WIB
Begini Instruksi Kepala BKN kepada Pemda soal Pengisian Jabatan ASN - JPNN.COM
Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah saat menghadiri forum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI Otonomi Expo 2026 baru-baru ini. Foto Humas BKN

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif Fakrullah mengajak para kepala daerah mempercepat penerapan manajemen talenta sebagai implementasi sistem merit dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini menurutnya tidak terlepas dari keberhasilan kepala daerah dalam mewujudkan visi pembangunan yang ditentukan oleh kualitas ASN yang dimiliki. 

Untuk mencapai itu, BKN akan terus mendampingi pemerintah daerah dalam memperkuat implementasi sistem merit. 

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Prof. Zudan mengarahkan pemerintah daerah agar memastikan setiap jabatan diisi oleh ASN yang memiliki kompetensi, potensi, dan kinerja terbaik melalui penerapan manajemen talenta. 

"Manajemen talenta adalah instrumen untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat. Dengan sistem merit yang berjalan baik, birokrasi akan lebih profesional, adaptif, dan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan daerah," tegasnya dalam forum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI Otonomi Expo 2026 baru-baru ini.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Zudan juga mengingatkan pentingnya menetapkan target kinerja yang objektif dan menantang agar mampu mendorong produktivitas ASN sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

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Menurutnya, organisasi yang memiliki target kinerja yang jelas akan lebih mudah membangun budaya kerja yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Selain itu, Prof. Zudan menyampaikan bahwa BKN bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) telah memberikan relaksasi dalam pengelolaan jabatan.

Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah memberikan instruksi terkait pengisian jabatan ASN

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TAGS   Kepala BKN  Pemda  pengisian jabatan  ASN  Zudan Arif Fakrullah 
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