Begini Kabar Terbaru soal Kampung Haji

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani di kediaman Kertanegara, Jakarta, Sabtu malam.

Presiden Prabowo Subianto disebut meminta laporan perkembangan mengenai Kampung Haji di Kota Mekkah terutama terkait titik lokasi menara, luas lokasi serta pelaksanaan pembangunannya.

"Menteri Rosan menyampaikan bahwa atas inisiatif dan diplomasi Presiden Prabowo, Pemerintah Saudi mendukung penuh program tersebut. Terutama setelah Putra Mahkota Muhammad Bin Salman berkomunikasi melalui telepon dengan Presiden Prabowo pada 8 Desember lalu," kata Teddy dikutip Minggu (28/12).

Menteri Rosan sebelumnya telah empat kali bertemu dengan Pemerintah Arab Saudi untuk membahas masalah tersebut.

Teddy mengatakan Presiden Prabowo menginginkan seluruh jamaah Haji Indonesia harus memiliki tempat dan fasilitas penginapan nyaman tersendiri saat melaksanakan Ibadah Haji dengan lokasi yang cukup dekat dengan Masjidil Haram.

Selanjutnya, Presiden Prabowo juga meminta laporan mengenai 15.000 hunian yang khusus dibangun Danantara untuk warga terdampak di Sumatra.

Menteri Rosan melaporkan setidaknya 500 hunian siap pada minggu ini beriringan dengan pembangunan hunian lainnya. Hunian lainnya juga sedang dibangun oleh BNPB, Kementerian Pembangunan Umum (PU) serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menerima laporan dari jajaran menterinya mengenai persoalan perkembangan pembangunan Kampung Haji Indonesia di kota suci Mekkah, Arab Saudi yang disampaikan oleh jajaran menteri saat rapat terbatas di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (23/12).