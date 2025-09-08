Begini Kabar Terbaru soal Pembunuhan Aktivis Munir

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengungkapkan hasil perkembangan penyelidikan kasus pembunuhan aktivis Munir Said Thalib.

“Tim telah melaksanakan serangkaian proses penyelidikan, yaitu mengumpulkan bukti dokumen dari sejumlah lembaga dan instansi terkait,” ujar Anis dikutip Senin (8/9).

Lalu, lanjut Anis, tim telah memeriksa sejumlah saksi dan berkoordinasi dengan sejumlah instansi yang berwenang untuk kepentingan penyelidikan.

“Hingga saat ini terdapat 18 orang saksi yang telah diperiksa,” ujarnya.

Selain itu, tim penyelidik juga telah melakukan review terhadap berita acara pemeriksaan (BAP) saksi dalam rangka menyusun kerangka temuan dan petunjuk lainnya.

Selain itu, tim juga rutin melakukan rapat koordinasi dengan para pihak dan melakukan rapat rutin untuk membahas perkembangan penyelidikan.

Adapun hasil perkembangan penyelidikan tersebut, kata Anis, telah disusun ke dalam laporan.

Sebagai tindak lanjut ke depan, tim penyelidik masih akan melakukan tahapan penyelidikan, yaitu menelusuri bukti dokumen lainnya yang berkaitan dengan peristiwa pembunuhan Munir dan serangan terhadap human rights defender (HRD) atau pembela HAM.