Begini Kalimat Bojan Hodak soal Persib Juara Paruh Musim, Betul Juga sih

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung menempati peringkat pertama klasemen sementara Super League 2025/2026 dengan 38 poin dari 17 pertandingan, unggul satu poin dari Borneo FC di posisi kedua.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengatakan dirinya tak terlalu memikirkan predikat juara paruh musim yang diraih oleh timnya.

Dikutip dari laman resmi I.League, Kamis (15/1), Bojan mengatakan juara paruh musim hanya sementara dan menurutnya yang lebih penting bagi dirinya ialah menjadi juara pada akhir musim.

Pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut mengatakan perjalanan belum berakhir karena masih ada 17 pertandingan sisa di putaran kedua melawan tim-tim yang termotivasi dua kali lipat ingin melengserkan Persib Bandung.

"Ini baru separuh musim dan kompetisi ini baru akan berakhir pada bulan Mei. Jadi juara di setengah musim liga tidak terlalu penting. Sekarang kami punya beberapa hari jeda sebelum memulai putaran dua," kata Bojan Hodak.

Pada putaran kedua nanti, Persib Bandung akan dihadapkan dengan tantangan berat menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat dan Pangerang Biru harus mempersiapkan diri dengan baik.

Selain itu, pada putaran kedua juga, Persib Bandung akan berlaga pada babak 16 besar AFC Champions League (ACL) II 2025/206 menghadapi klub Thailand Rathcaburi FC.

Dihadapkan oleh jadwal yang padat, Bojan memberikan waktu libur kepada pemainnya.