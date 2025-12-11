Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Begini Kalimat Bupati Lampung Tengah Goda Jurnalis di KPK

Jumat, 12 Desember 2025 – 02:51 WIB
Begini Kalimat Bupati Lampung Tengah Goda Jurnalis di KPK
Tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah terkait pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025, yakni Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya (kanan depan), berjalan menuju mobil tahanan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/12/2025). ANTARA/Rio Feisal

jpnn.com - Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya ketahuan menggoda jurnalis perempuan yang biasa melakukan peliputan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Momen itu terjadi setelah Ardito ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait perkara suap.

Ardito menggoda jurnalis saat dibawa penyidik menuju rutan KPK.

Saat itu, dia bukannya menjawab pertanyaan wartawan soal perbuatannya, tetapi malah melontarkan kalimat bernada menggoda kepada seorang jurnalis.

"Kamu cantik hari ini," ujar Ardito sambil tersenyum kepada jurnalis yang menanyakan kasus yang melibatkan dirinya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Setelah itu, Ardito memutuskan berjalan ke mobil tahanan yang sudah menunggu dirinya bersama empat orang tersangka lainnya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT KPK) pada 9–10 Desember 2025 dan mengamankan lima orang.

Pada 11 Desember 2025, KPK mengumumkan lima orang tersebut sebagai tersangka, yakni Bupati Lampung Tengah periode 2025–2030 Ardito Wijaya (AW), anggota DPRD Lampung Tengah Riki Hendra Saputra (RHS)>

Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya yang jadi tersangka suap Malah menggoda jurnalis perempuan yang biasa melakukan peliputan di Gedung KPK.

