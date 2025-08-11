Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Begini Kata Kombes Aldi Subartono soal Penemuan Mayat Pria di Semak-Semak

Senin, 11 Agustus 2025 – 16:36 WIB
Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono saat ditemui di TKP temu mayat di Jalan Raya Cipatik, Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Minggu (10/8/2025). Foto: Humas Polresta Bandung

jpnn.com - Warga Kabupaten Bandung digegerkan dengan penemuan mayat pria dengan luka tusuk di semak-semak Jalan Raya Cipatik, Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin.

Dalam rekaman video yang beredar, tampak kerumunan warga dan petugas kepolisian yang tengah mengevakuasi mayat tersebut dari semak-semak.

Kapolresta Bandung Kombes Aldi Subartono mengonfirmasi adanya penemuan jasad seorang pria dengan luka tusuk.

Petugas pun datang ke lokasi penemuan untuk mengevakuasi mayat dan membawanya ke rumah sakit untu autopsi.

Dalam pemeriksaan, terungkap korban berinisial S berusia 18 tahun dan merupakan warga Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung.

“Kemarin siang di lokasi ini kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditemukan seorang laki-laki yang sudah tidak bernyawa," kata Aldi ditemui di Kecamatan Kutawaringin, Senin (11/8/2025).

Aldi mengungkapkan, S tewas dengan luka tusuk di bagian dada sebelah kanan.

“Kemungkinan itu yang menyebabkan korban meninggal dunia,” ujarnya.

Polisi mengevakuasi mayat pria yang ditemukan di semak-semak dalam kondisi bersimbah darah dengan luka tusuk di dada. Polisi selidiki mayat, korban pemnunuhan.

