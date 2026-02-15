Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Begini Kata Ricky Nelson Seusai Persija Jakarta Bertarung Hampir 100 Menit Lawan Bali United

Senin, 16 Februari 2026 – 00:26 WIB
Begini Kata Ricky Nelson Seusai Persija Jakarta Bertarung Hampir 100 Menit Lawan Bali United - JPNN.COM
Pemain Persija Jakarta, Alaaeddine Ajaraie saat berlaga pada ajang Super League 2025/26 menghadapi Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (15/2). Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - Persija Jakarta mencuri poin penuh saat bertandang ke markas Bali United pada pekan ke-21 BRI Super League 2025/26.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu menang dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (15/2/2026).

Gol semata wayang Persija dicetak oleh Gustavo Almeida pada menit ke-8 setelah memanfaatkan umpan Maxwell.

Baca Juga:

Kemenangan ini disambut positif oleh asisten pelatih Persija Ricky Nelson, yang bertindak sebagai pelatih sementara menggantikan Mauricio Souza.

Mauricio absen mendampingi tim dari pinggir lapangan lantaran akumulasi kartu kuning.

Ricky mampu menjalankan tugasnya dengan baik setelah membawa Persija meraih kemenangan di kandang Bali United.

Baca Juga:

“Terima kasih kepada semua pemain atas kerja kerasnya. Kami berjuang hampir 100 menit untuk bisa meraih kemenangan di laga ini."

"Sesuai prediksi kami, sulit meraih kemenangan atas Bali United yang punya transisi sangat baik.”

Asisten pelatih Persija Jakarta, Ricky Nelson ungkap kunci kemenangan anak asuhannya raih kemenangan lawan Bali United, Minggu (15/2)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija  Bali United  Persija Jakarta  Bali United vs Persija  Super League 
BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp