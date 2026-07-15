Begini Kata STY setelah Memimpin Latihan Perdana Persija Jakarta

jpnn.com - Persija Jakarta memulai persiapan menghadapi musim 2026/27 dengan menggelar latihan perdana pada Selasa (14/7/2026).

Shin Tae-yong memimpin langsung sesi latihan skuad Macan Kemayoran di Persija Training Ground, Sawangan.

Pelatih kelahiran 11 Oktober 1970 itu mengungkapkan latihan perdana dimanfaatkan untuk saling mengenal sekaligus mengembalikan kondisi fisik para pemain secara bertahap.

"Ini adalah latihan pertama, fokus kami bukan meningkatkan intensitas latihan. Yang paling utama ialah bertemu dan menyapa para pemain setelah masa libur."

"Kemudian kami mulai membangun kembali kondisi fisik mereka secara bertahap, terutama kekuatan otot," ujar pria berakronim STY itu.

Latihan perdana turut diikuti para pemain asing baru, yakni Kyohei Yoshino (Jepang), Kerim Memija (Bosnia & Herzegovina), Denis Kolinger (Kroasia), serta Radovan Pankov (Serbia).

Sementara itu, sejumlah pemain lokal anyar seperti Aqil Savik, Victor Dethan, dan Pratama Arhan juga sudah bergabung.

Deretan pemain lama, di antaranya Rio Fahmi, Gustavo Almeida, dan Fabio Calonego turut mengikuti sesi latihan bersama Aditya Warman serta Cyrus Margono.