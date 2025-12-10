Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Begini Kebahagiaan Erika Carlina Setelah Miliki Buah Hati

Kamis, 11 Desember 2025 – 00:40 WIB
Begini Kebahagiaan Erika Carlina Setelah Miliki Buah Hati - JPNN.COM
Aktris Erika Carlina menceritakan perubahan dalam hidupnya semenjak memiliki anak dan menjadi seorang ibu. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Aktris Erika Carlina menceritakan perubahan dalam hidupnya semenjak memiliki anak dan menjadi seorang ibu.

Di samping kesibukannya dengan pekerjaannya, perempuan 32 tahun itu mengaku tengah fokus merawat serta mengurus putra sematawayangnya, Andrew Raxy Neil.

"Kesehariannya pasti berubah banget ya, jadi seorang ibu pasti beda lah. Keseharian setelah punya anak, otomatis hari-harinya ngurusin anak, kesehariannya walaupun kerja tetap fokusnya tetap ke anak," ujar Erika Carlina di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (8/12).

Baca Juga:

Pemain film Pabrik Gula itu mengaku dirinya pun kini belum bisa mengambil pekerjaan yang lokasinya terlalu jauh.

Itu mengingat sang buah hati baru berusia empat bulan.

Terlebih, Erika Carlina merasa tak bisa berjauhan terlalu lama dengan si kecil.

Baca Juga:

"Terus mungkin sekarang kalau aktivitas enggak bisa jauh-jauh ya, karena, kan, baby masih empat bulan. Jadi, kadang harus dibawa juga, tapi kadang kalau misalnya memang enggak dibawa ya bawaannya pengin cepat-cepat pulang begitu," tuturnya.

Semenjak memiliki anak, dia mengaku merasakan kebahagian yang luar biasa.

Aktris Erika Carlina menceritakan perubahan dalam hidupnya semenjak memiliki anak dan menjadi seorang ibu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Erika Carlina  Buah Hati  Andrew Raxy Neil  Baby Blues 
BERITA ERIKA CARLINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp