Begini Kekuatan Arema FC Menantang Persib Bandung, Wow!

jpnn.com - MALANG - Tamu Persib di pekan ke-29 Super League, Arema FC, punya potensi membuat bobotoh Maung Bandung pulang dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (24/4) malam ini dengan wajah ditekuk.

Itu lantaran Singo Edan Arema FC datang ke Bandung dengan modal grafik permainan yang cenderung baik di tiga laga terakhir.

Sama dengan Persib, Arema FC mengoleksi dua kemenangan dan satu hasil imbang dari tiga pertandingan sebelum mendarat di Bandung.

Sebelum menantang Persib, Arema FC menang dari Persis Solo dan Persita Tangerang, serta imbang dengan Malut United.

Singo Edan pun datang ke kandang Maung Bandung dengan kekuatan terbaik, plus bangkitnya gelora dua pemain andalan, yakni Lucas Frigeri dan Gustavo Franca.

Dua pemain tadi bak menjadi representasi kerja keras tim. Keduanya bukan hanya berbagi peran, tetapi juga membawa semangat yang sama, bangkit dari tekanan dan membuktikan diri.