Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Begini Kelakar Mahfud MD saat Ditanya Pandangan soal Whoosh

Minggu, 26 Oktober 2025 – 17:07 WIB
Begini Kelakar Mahfud MD saat Ditanya Pandangan soal Whoosh - JPNN.COM
Kereta Cepat Whoosh. Foto: dok. PT KCIC

jpnn.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sempat berkelakar ketika ditanya pandangannya soal kondisi kereta cepat Whoosh yang kini tengah menjadi sorotan gegara utang yang timbul akibat proyek mercusuar era Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

"Ya, was-wus, was-wus, was-wus," jawab Mahfud, sembari tertawa saat ditemui di Kompleks Sasana Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan, Kota Yogyakarta, Minggu (26/10/2025).

Begini Kelakar Mahfud MD saat Ditanya Pandangan soal WhooshMantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD saat ditemui di Kompleks Sasana Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan, Kota Yogyakarta, Minggu (26/10/2025). ANTARA/Luqman Hakim

Baca Juga:

Belakangan Mahfud MD juga menuai sorotan gegara omongannya soal dugaan korupsi terkait proyek kereta cepat itu.

Mahfud pun memastikan siap datang ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila dipanggil untuk memberi keterangan soal dugaan penggelembungan anggaran proyek Whoosh.

"Iya, saya siap dipanggil. Kalau dipanggil, saya akan datang," ujarnya.

Baca Juga:

Walakin, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu tidak akan membuat laporan sebagai anjuran dari pihak KPK.

"Kalau saya disuruh lapor, ngapain? Buang-buang waktu juga," lanjutnya.

Mahfud MD sempat berkelakar begini saat ditanya pendapatnya soal kondisi kereta cepat Whoosh. Dia juga siap datang bila dipanggil KPK untuk memberi keterangan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mahfud MD  kereta cepat  Whoosh  Utang  KPK  Jokowi  Proyek Kereta Cepat 
BERITA MAHFUD MD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp