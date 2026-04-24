Begini Kelanjutan Kasus Sopir Travel Ugal-ugalan yang Viral di Medsos

jpnn.com, BANDUNG - Pihak travel Bhineka Sangkuriang bersama pemilik kendaraan Sienta sepakat untuk damai pascainsiden sopir travel ugal-ugalan di ruas Tol Padaleunyi pada Sabtu (18/4/2026).

Adapun kesepakatan damai dilakukan di Kantor Satlantas Polrestabes Bandung, Jumat (24/4/2026).

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan, berdasarkan hasil mediasi yang dilakukan kedua belah pihak, sepakat untuk mengakhiri permasalahan kemarin.

"Hari ini kami berkumpul di Gakkum, Polrestabes Bandung untuk kejadian hari Sabtu, 18 April jam 07.15 di KM 144 800 jalur A antara mobil travel bersenggolan dengan mobil sipil, mobil Sienta yang mengakibatkan tergores di jalur tersebut, tapi Alhamdulillah, pagi hari ini, kedua belah pihak sudah hadir dan sudah ada pernyataan. Sudah ada pergantian untuk pengecatan mobil yang tergores atau tersenggol," ungkap Fiekry di Kantor Satlantas Polrestabes Bandung, Jumat (24/4).

Sementara itu, Anwar Kustiawan sebagai Perwakilan Manajemen Bhinneka Sangkuriang menyampaikan permohonan maaf atas keributan yang sempat terjadi.

Pihak perusahaan memastikan bertanggungjawab atas apa yang dilakukan salah seorang sopirnya tersebut.

Baca Juga: Gus Salam Dapat Nasihat dari Para Sesepuh NU Jabar

"Berkaitan dengan kejadian pada tanggal 18 April 2026 yang mengakibatkan adanya goresan di kendaraan Sienta yang memang terjadi di jalan tol kilometer 144.800 ini tentunya kami atas nama manajemen dan juga atas nama driver kami, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian tersebut," jelas Anwar.

"Juga atas ketidaknyamanan terhadap mobil lain dan untuk rekan-rekan yang terkait dengan hal ini kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya tentunya kami akan menyampaikan pertanggung jawaban kami untuk menyelesaikan perbaikan dari kendaraan ini, karena memang mengasuransikan ini kami akan memanfaatkan untuk bisa memperbaikinya," sambungnya.