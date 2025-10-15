Close Banner Apps JPNN.com
Begini Kinerja BUMN Asuransi yang Bakal Dikonsolidasi Danantara

Rabu, 15 Oktober 2025 – 19:35 WIB
Begini Kinerja BUMN Asuransi yang Bakal Dikonsolidasi Danantara
Ilustrasi Danantara. ANTARA/Muhammad Heriyanto/am.

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) saat ini sedang menyiapkan langkah besar untuk merampingkan BUMN di sektor asuransi.

Ke depan, pemerintah menargetkan hanya akan ada tiga perusahaan asuransi pelat merah yang tetap beroperasi.

Menilik laporan keuangan terakhir, kinerja beberapa perusahaan asuransi BUMN menunjukkan hasil yang beragam.

PT Jasa Raharja masih melaju dengan catatan positif hingga September 2025, sementara PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) justru menanggung kerugian.

Berikut rangkuman kinerja terkini sejumlah BUMN asuransi yang disebut-sebut bakal dikonsolidasi:

1. PT Jasa Raharja

Berdasarkan laporan keuangannya, perseroan membukukan laba setelah pajak yang naik signifikan, yakni sebesar Rp 1,20 triliun di September tahun ini dari Rp 871,31 miliar di periode yang sama tahun sebelumnya.

Meningkatnya laba Jasa Raharja ditopang oleh lonjakan pendapatan premi menjadi Rp 4,07 triliun hingga September 2025. Angka tersebut naik dari capaian di periode yang sama tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 3,47 triliun.

