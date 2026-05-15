Begini Komitmen BRI Life Dalam Perkuat Implementasi ESG

jpnn.com, JAKARTA - Asuransi BRI Life terus mengimplementasikan program Corporate Social Responsibility (CSR), melalui berbagai inisiatif yang berorientasi pada peningkatan kualitas kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta kepedulian terhadap lingkungan.

Berbagai program tersebut merupakan wujud komitmen perusahaan dalam menciptakan nilai berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Pelaksanaan kegiata CSR ini juga sejalan dengan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) serta mendukung Program Nawacita Pemerintah.

Salah satu implementasi program CSR yang dilaksanakan BRI Life adalah kegiatan pemeriksaan mata bagi pekerja BRI Group di lingkungan Menara BRILian. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 29 April 2026 tersebut mendapat antusiasme tinggi dan diikuti oleh lebih dari 300 pekerja BRI Group yang berkantor di Menara BRILian, Jakarta.

Program pemeriksaan mata ini merupakan hasil kolaborasi antara BRI Life bersama KL Klinik Mata, yang menghadirkan berbagai layanan kesehatan mata, meliputi pemeriksaan oleh dokter spesialis mata, konsultasi kesehatan mata, hingga rekomendasi penggunaan lensa yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta.

Direktur Pemasaran BRI Life Tina Meilina menyampaikan program ini merupakan bentuk nyata kepedulian perusahaan terhadap kesehatan pekerja sebagai bagian penting dari produktivitas dan kualitas hidup.

"Kesehatan mata adalah aset penting dalam menunjang performa kerja. Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan setiap individu di lingkungan Menara BRIlian mendapatkan akses layanan medis berkualitas," ujar Tina.

Melalui kegiatan pemeriksaan mata ini, sambung Tina, BRI Life ingin menghadirkan manfaat nyata bagi pekerja BRI Group, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mata di tengah tingginya aktivitas kerja digital saat ini.

Menurut Tina, program ini juga menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung implementasi SDGs.