JPNN.com - Nasional - Hukum

Begini Kondisi 2 Polisi yang Ditembak KKB

Minggu, 19 Oktober 2025 – 02:45 WIB
Begini Kondisi 2 Polisi yang Ditembak KKB
Ilustrasi polisi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Dua dari empat polisi yang menjadi korban penembakan anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) masih dirawat di RSUD Nabire.

Kabar ini disampaikan Irwasda Polda Papua Tengah Kombes Gatot Suprasetya.

Kedua anggota Polri itu telah menjalani operasi di RSUD Nabire.

Keduanya, yakni Kasat Lantas Polres Nabire Iptu Hardiman Sirait (45) dan Bripka Laode Munafrin Isra (30).

"Kondisi kedua anggota Polres Nabire itu dalam keadaan stabil," kata Kombes Gatot Suprasetya kepada Antara, Sabtu (18/10/2025).

Dihubungi dari Jayapura, Kombes Gatot menyebut dua anggota Polri lainnya yang terluka dan sempat mendapat perawatan, yaitu Thomas H. Bisararisi (26) dan Galuh Yudistiawan (28).

Informasi yang dihimpun Antara, penembakan terjadi pada Jumat (17/10) sekitar pukul 14.40 WIT.

Penembakan terjadi setelah rombongan Kapolda Papua Tengah meninjau TKP penembakan terhadap kendaraan yang melintas ke Topo hingga menewaskan seorang warga sipil.

Irwasda Polda Papua Tengah Kombes Gatot Suprasetya menyampaikan kondisi dua dari empat polisi yang ditembak KKB.

TAGS   Polisi  KKB  ditembak KKB  kapolda papua tengah  Kombes Gatot Suprasetya  Penembakan 
