Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Begini Kondisi Ammar Zoni Saat Dipindahkan ke Nusakambangan, Ada Ketakutan

Kamis, 14 Mei 2026 – 07:07 WIB
Begini Kondisi Ammar Zoni Saat Dipindahkan ke Nusakambangan, Ada Ketakutan - JPNN.COM
Ammar Zoni menjalani proses administrasi saat dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Karang Anyar, Nusakambangan, Jawa Tengah, Sabtu (9/5/2026). Foto: ANTARA/HO-Humas Ditjenpas

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aditya Zoni mengungkap kondisi kakaknya, Ammar Zoni yang kembali dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Menurutnya, Ammar Zoni terlihat pasrah ketika harus dibawa ke Nusakambangan pada Jumat (8/5) malam.

"Dia sudah pasrah kelihatan dari kemarin juga, tapi tetap dia ada ketakutan juga," kata Aditya Zoni di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Rabu (13/5).

Baca Juga:

Pemain sinetron itu menilai Ammar Zoni juga ketakutan ketika harus kembali ke Nusakambangan.

Bukan tanpa sebab, Aditya Zoni menyebut mantan suami Irish Bella itu cukup trauma ketika pertama kali dipindahkan.

"Karena dia selalu bilang sama saya, dia trauma masih setiap dibawa ke Nusakambangan karena dia hanya pemakai," jelas Aditya Zoni.

Baca Juga:

"Dia cerita semuanya tentang bagaimana di sana. Dia tidurnya enggak nyaman, kakinya ditekuk. Terus dia bilang 'bisa lumpuh gue lama-lama di sini'. Terus keluar untuk melihat matahari saja cuma dua kali satu minggu. Jadi dia sangat tersiksa di situ, dia merasa trauma untuk ke situ," sambungnya.

Aditya Zoni mengatakan Ammar Zoni sempat bercerita mengenai penderitaan mendekam di Nusakambangan.

Aktor Aditya Zoni mengungkap kondisi kakaknya, Ammar Zoni yang kembali dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ammar Zoni  aditya zoni  Kasus Ammar Zoni  Nusakambangan 
BERITA AMMAR ZONI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp