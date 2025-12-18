Begini Kondisi Ammar Zoni Sebelum Jalani Sidang Kasus Narkoba

Kamis, 18 Desember 2025 – 09:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ammar Zoni dipindahkan dari Nusakambangan ke Lapas Narkotika Jakarta untuk sementara waktu.

Kuasa hukum Ammar Zoni, Jon Mathias mengaku telah bertemu dengan kliennya di lapas.

Dia kemudian mengungkap kondisi Ammar Zoni menjelang persidangan kasus dugaan peredaran narkoba.

"Alhamdulillah keadaan Ammar baik. Besok tengok saja, dia makin kurus, makin ganteng," ungkap Jon Mathias di Lapas Narkotika Jakarta, Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (17/12).

Menurutnya, Ammar Zoni dalam keadaan sehat dan lebih kurus dibandingkan sebelumnya.

Saat dijenguk, mantan suami Irish Bella itu tidak membahas persoalan pribadi, melainkan hanya topik persidangan.

"Dia lebih mempersiapkan diri untuk sidang. Soal keluarga ya belum lah, ini kan baru pertama ketemu lagi," tambah Jon Mathias.

Menurut Jon Mathias, Ammar Zoni bakal menjalani sidang kasus dugaan peredaran narkoba pada Kamis (18/12).