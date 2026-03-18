Begini Kondisi Arus Mudik di Pelabuhan Merak

jpnn.com, BANTEN - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi tampak semringah saat memantau langsung kondisi Pelabuhan Merak, Banten, di tengah puncak arus mudik Lebaran, Rabu (18/3) dinihari.

Meski volume kendaraan melonjak tajam, suksesor Budi Karya Sumadi ini memastikan situasi di gerbang penyeberangan menuju Pulau Sumatera itu tetap aman terkendali dan jauh dari kesan semrawut.

Dudy membeberkan 18 Maret memang diprediksi menjadi titik nadir kepadatan angkutan Lebaran tahun ini. Namun, berkat skema matang, kemacetan horor tidak terlihat di lokasi.

"Jadi, teman-teman bisa saksikan bahwa sebagaimana yang kita prediksi bahwa pada tanggal 18 akan terjadi puncak daripada penyelenggaraan angkutan Lebaran," kata Dudy di Pelabuhan Merak.

Dia menyebut kelancaran arus lalu lintas menuju pelabuhan adalah buah dari koordinasi yang solid antara Kemenhub, Korlantas Polri, hingga Polda Banten.

"Alhamdulillah berkat koordinasi yang sangat baik dengan Korlantas dan Polda Banten, masyarakat yang menuju ke arah Merak dapat melakukan perjalanan dengan lancar. Insyaallah tidak terjadi gangguan apa pun di jalan," lanjutnya.

Menhub juga meluruskan pandangan masyarakat terkait deretan kendaraan yang memenuhi area pelabuhan.

Dia mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah kemacetan, melainkan proses teknis pemuatan ke dalam kapal.